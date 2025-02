Derdeklasser Arminia naar halve finale Duitse beker na winst op Werder Bremen

Arminia Bielefeld heeft voor een grote stunt gezorgd door Werder Bremen met 2-1 te verslaan in de kwartfinale van het Duitse bekertoernooi.

Bielefeld is de nummer vier in de derde Bundesliga, het derde niveau in Duitsland. Bremen staat op de twaalfde plaats in de Bundesliga.

Nog voor rust kwam Bielefeld al op een 2-0 voorsprong dankzij een doelpunt van Marius Wörl en een eigen doelpunt van Werder-verdediger Julián Malatini.

Bremen kwam nog wel terug in de wedstrijd via een goal van Oliver Burke, maar het lukte de club niet meer om gelijk te maken.

FC Saarbrücken

Na FC Saarbrücken vorig seizoen is Bielefeld de tweede club op rij uit de Dritte Liga die erin slaagt om de halve finales van de DFB-Pokal te bereiken.

Bundesliga-clubs Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart hebben zich ook geplaatst voor de halve finales. RB Leipzig en VfL Wolfsburg beslissen woensdag wie de laatste halvefinalist wordt.