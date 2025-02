'Ouderwetse' Dichter des Vaderlands wordt Dichter der Nederlanden

De aanspreektitel Dichter des Vaderlands, die in 2000 voor de eerste keer werd toegekend aan Gerrit Komrij, bestaat niet meer. Voortaan wordt gesproken van Dichter der Nederlanden (en bijvoorbeeld ook van Denker der Nederlanden). Dat is bekendgemaakt door de kunstenaars die de titel dragen als nationale ambassadeur voor hun culturele vakgebied, meldt NRC.

De dragers vinden de naamswijziging nodig uit "een gedeeld ongemak over een term (vaderlands) die als gedateerd wordt ervaren". Een "open en tijdloze titel" is meer van deze tijd, zeggen ze.

Babs Gons, die in 2023 Dichter des Vaderlands werd, zegt dat ze heeft gemerkt dat "bij een deel van de samenleving de gevoelswaarde van de term is veranderd". De "van oudsher ironische boodschap kwam vaak niet over" en "de lading van woorden verschuift door de tijd".

Andere dragers van de 'Vaderlands'-titel (componist Anne-Maartje Lemereis, theoloog Mirella Klomp, fotograaf Marwan Magroun, denker Marjan Slob en stripmaker Jan Vriends) delen haar gevoel, zegt Gons.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Met de aanduiding 'der Nederlanden' wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen vaderland en moederland, zeggen de samenwerkende organisaties, waarmee "beter wordt aangesloten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen".

Babs Gons: "Als Dichter der Nederlanden sta ik graag voor alle Nederlanden waaruit wij bestaan. We hebben een vaderland en een moederland, adoptielanden, tweede en derde landen. We zijn zoveel Nederlanden: Europese Nederlanden, Caraïbische Nederlanden, zeelanden, randstadlanden, plattelanden, enzovoorts. De titel refereert op een poëtische manier aan de landen in ons."