Nederlandse F35's ingezet tijdens verdedigingsactie NAVO in Polen

Twee Nederlandse gevechtsvliegtuigen zijn vanmorgen ingezet tijdens een actie om het Poolse luchtruim te beschermen. Dat bevestigt het ministerie van Defensie aan de Leeuwarder Courant. De inzet van de Poolse luchtmacht en de NAVO volgde na een Russische aanval in Oekraïne met drones en raketten.

In heel Oekraïne klonk vanochtend het luchtalarm. Rusland zou 213 drones en zeven raketten hebben afgevuurd. Het Oekraïense leger zegt 133 drones en zes raketten te hebben neergehaald. Voor zover bekend is er één gewonde gevallen: een 44-jarige vrouw in Kyiv raakte gewond aan een been.

Buurland Polen is lid van de NAVO en houdt sinds het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne het luchtruim scherp in de gaten. De Poolse luchtmacht zegt op X dat er vanochtend geen schending van het Poolse luchtruim is waargenomen, maar dat men de huidige situatie nauwlettend in de gaten houdt.