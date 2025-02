Vrouwen Oranje boeken nipte overwinning in Schotland na moeizame eerste helft

Oranje hield het vele balbezit, maar werd alsmaar slordiger in de eindfase. De aanvallen waren niet onaardig, maar de steekpassjes of het afwerken was vaak net te onzorgvuldig.

Toch kwam er een ommezwaai na de rust. Beerensteyn scoorde de zo nodige 1-1 vrij snel na rust nadat ze knap langs twee, drie verdedigers dribbelde en met de punt van de schoen binnen prikte. Wéér Beerensteyn, nadat ze ook al twee keer had gescoord tegen Duitsland.

Oranje leek na rust scherper, wakker geschud door de tegengoal in de eerste helft. Niet veel later was het alweer raak. Vivanne Miedema werd op avontuur gestuurd door Beerensteyn, dribbelde naar de achterlijn en stelde zo Grant in staat om voor open doel binnen te tikken: 2-1. Grants eerste doelpunt in Oranje.