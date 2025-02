Coach Anema wil niet verder met schaatsster Schouten: 'Ze wordt eraf gereden'

Anema ziet Schouten niet terugkomen in zijn team. Waarom? "Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. Misschien over drie weken, als het seizoen is afgelopen. Maar de lijn die zij kiest, is niet mijn lijn."

Schouten reageerde dinsdagavond in RTL-talkshow Beau. Ze zegt dat ze niet werd opgesteld bij de ploeg Albert Heijn Zaanlander voor de marathon waarin ze haar rentree maakte. "Toen heb ik mezelf ingeschreven. Ik wilde graag rijden, dus toen heb ik een zwart pak aangetrokken."

"Er speelt vooral wat tussen mij en de ploeg", zegt Schouten. Ze beroept zich op haar contract tot april 2026 bij het team. "Jillert is natuurlijk de coach en daar breek je dan ook mee. Ik vind dat heel jammer, hij is tien jaar mijn coach geweest. 200 dagen per jaar ben je met hem op pad. Ik zie hem als een tweede vader."

Anema zegt in de krant dat Schouten veel te vroeg haar comeback maakte nadat ze was bevallen van een zoon. De schaatsster ontkent zelf dat dat een rol speelt. "Nee, daar heeft het niks mee te maken."