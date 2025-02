Leopold III wilde met Hitlers steun alleenheerser worden over Belgisch ministaatje

Na de oorlog wilde Leopold terugkeren op de Belgische troon, maar een groot deel van de bevolking was daar tegen. Onder zware politieke druk deed hij in 1950 afstand van de troon.

Nu blijkt dat Leopold in gevangenschap plannen maakte voor de toekomst van België, met goedkeuring van Hitler en nazi-Duitsland. Leopold wilde volgens dat scenario controle krijgen over een aan Duitsland gehoorzaam ministaatje, "bijvoorbeeld ten zuiden van de Samber en Maas, in de provincies Henegouwen en Namen".

In het ministaatje had Leopold III met de zegen van Hitler alleen willen heersen. "Het staatje moest 'minstens de omvang van één provincie hebben', zo stond het in de verslagen", zegt Stuer. "Het zou zeker nooit in de buurt van de hoofdstad of van de haven of de kust hebben kunnen liggen, dat was voor de Duitsers militair veel te belangrijk."

Opmerkelijke datum

De datum van het verslag, in de zomer van 1942, is volgens Vincent Stuer het opmerkelijkste. "Dat de koning nog zo diep in de oorlog dacht dat de oorlog zou eindigen in een onderhandelde vrede met de Duitsers, en dat hij dat ook wou, dat is zeer opmerkelijk", zegt de schrijver tegen de krant De Standaard.

Volgens Stuer toont het de wereldvreemdheid aan van Leopold III. "Hij leefde in een bubbel, omringd door mensen die hetzelfde dachten als hij, en die geen voeling hadden met hoe de buitenwereld dacht over de situatie."

Leopold had al in 1940 de intentie een soort nazi-gezind Vichy-regime op te zetten in België, zoals in Frankrijk gebeurde. Stuer: "Was dit document uit 1940 geweest, dan was het een van de vele geweest van die strekking. Maar dat hij het in 1942 nog steeds dacht, is opmerkelijk."

De schrijver vond het document in privé-archieven die pas openbaar zijn gemaakt in 2002, vertelt hij in De Standaard. "Ik moet zeggen dat ik toen wel een klein vreugdedansje heb gedaan. Niemand had dat document al ingekeken. Maar het is historisch getoetst en gecontroleerd. Ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt om een spannend historisch verhaal te schrijven over de Koningskwestie, de jaren waarin ons land over het lot van Leopold III moest beslissen. Een absoluut sleutelmoment in de geschiedenis van België."