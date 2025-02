ICC-aanklager in Congo voor onderzoek naar oorlogsmisdaden rebellen

Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) is afgereisd naar de Democratische Republiek Congo. "We maken ons grote zorgen over recente gebeurtenissen in Congo", zegt Khan. "Vooral de situatie in het oosten van het land is dringend." Er vielen dit jaar duizenden doden door geweld van rebellengroepen.

Het ICC onderzoekt sinds 2004 ernstige misdaden in Congo. Het strafhof begon ermee nadat de toenmalige regering om ingrijpen had gevraagd. In het onderzoek wordt gekeken naar verschillende rebellengroepen, de mogelijke betrokkenheid van het Congolese leger bij misdaden en de banden tussen het Rwandese leger en rebellengroep M23.

Het onderzoek richt zich op onder meer genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. In het bijzonder worden misdaden onderzocht in de oostelijke provincie Noord-Kivu sinds januari 2022.

Khan kondigde in oktober vorig jaar al een onderzoek aan naar misdaden van rebellengroepen in Congo. Hij zei onafhankelijk onderzoek te zullen doen naar de betrokkenheid van verschillende partijen. "Met het oog op het waarborgen van gerechtigheid voor de slachtoffers", schreef Khan destijds.

Geweld in Oost-Congo

Sinds 2022 is M23 bezig aan een opmars in het oosten van Congo. Onderzoek van de VN laat zien dat de groep wordt gesteund door Rwanda.

De overname van de stad Goma in de provincie Noord-Kivu vorige maand was in het bijzonder gewelddadig. "Het is echt chaos", zei de Nederlandse VN-gezant Vivian van de Perre destijds in Goma over de humanitaire situatie. "Er liggen nog zo'n duizend doden in de straten. Er is geen water of elektriciteit, er zijn geen medische voorzieningen, geen internet, geen wifi."

De VN zei vorige week zich grote zorgen te maken over de humanitaire crisis in het oosten van het land.