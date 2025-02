Utrechtse infuusfiets nu ook in rest van de wereld beschikbaar

De infuusfiets van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht is vanaf vandaag ook beschikbaar voor andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland. Volgens het ziekenhuis is er veel belangstelling voor de driewieler waarmee jonge patiëntjes meer bewegingsvrijheid hebben.

De infuusfiets is in 2020 bedacht door arts-onderzoeker Bernadette Jeremiasse. De Infuuts werd in september vorig jaar in gebruik genomen in het Utrechtse ziekenhuis. Aan het fietsje kan een infuuspaal worden vastgemaakt zodat kinderen zelfstandig (maar onder toezicht van een ouder) door de gangen kunnen fietsen.

Het Prinses Máxima Centrum heeft al meerdere infuusfietsjes in gebruik. Vanwege de vele reacties besloot het ziekenhuis met fabrikant TechniCare de fietsjes op grotere schaal te produceren.

"We kregen honderden berichtjes en mails van mensen die de Infuuts zo mooi vonden, waaronder ook ziekenhuizen in binnen- en buitenland", zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht. Hoeveel fietsjes besteld zijn, is niet bekendgemaakt. "We hopen dat straks zoveel mogelijke zieke kinderen op het fietsje kunnen stappen", aldus de woordvoerder.