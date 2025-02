Ploegentijdrit keert in 2026 na zeven jaar terug in Tour de France

In Barcelona rijden de renners over een parcours van negentien kilometer, met finish bij het olympisch stadion van de Catalaanse stad. De route voert eerst door de stad langs de beroemde kerk Sagrada Familia. In het tweede deel volgt de beklimming van de Montjuïc en een slotklim naar het Olympisch Stadion van de Spelen van 1992 van Barcelona. Ook de tweede rit vindt plaats in Barcelona.

Nederlands succes

De laatste ploegentijdrit in de Tour de France werd gewonnen door Jumbo-Visma, het huidige Visma-Lease a Bike. In de afgelopen jaren is de Nederlandse ploeg uitgegroeid tot een zeer geoliede machine in deze discipline, en met renners als Wout van Aert en Jonas Vingegaard onder contract.

Toch is er een Nederlands team succesvoller geweest in de ploegentijdrit: de gevreesde TI Raleigh-ploeg domineerde deze wedstrijden aan het eind van de jaren zeventig en begin jaren tachtig, met ploegleider Peter Post die de lijnen uitzette. In vijf jaar tijd, wonnen zij maar liefst acht ploegentijdritten. Sterker nog: TI Raleigh heeft nooit een ploegentijdrit in de Tour verloren.