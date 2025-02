Kunstwerk in Etten-Leur verplaatst naar hondenuitlaatveld: 'Respectloos'

Bewoners van Etten-Leur zijn verbaasd over de nieuwe locatie van een kunstwerk dat al sinds 1992 in het Oderkerkpark stond, schrijft Omroep Brabant. Deze week verhuisde het kunstwerk naar het midden van het hondenuitlaatveld in hetzelfde park.

"Kunst hoort niet thuis op een drollenveldje", aldus een inwoner op sociale media. Op het uitlaatterrein geldt geen opruimplicht.

Het kunstwerk 'De Evolutie' van Kees Keijzer werd in 1970 onthuld op het plein voor de inmiddels gesloopte schouwburg in Etten-Leur. Het beeld is geïnspireerd op een pegasus, een vliegend paard uit de Griekse mythologie. Keijzer overleed in 1990, twee jaar voor het werk een vaste plek kreeg in het Oderkerkpark.

Enige geschikte plek

Nu is het dus opnieuw verplaatst. Volgens de gemeente was de verhuizing van het 7000 kilo wegende beeld onvermijdelijk vanwege de renovatie van het Oderkerkpark. "In de nieuwe inrichting van het park past de huidige locatie van het kunstwerk niet meer", stelt een woordvoerder op Facebook. De hondenuitlaatplek is volgens de gemeente de enige geschikte locatie, omdat daar geen bomen weggehaald hoeven te worden.

Bewoners reageren op Facebook negatief op de uitleg van de gemeente. Sommigen noemen de locatie "onbegrijpelijk" en "respectloos". Anderen vragen zich af of het een vroege 1 aprilgrap is.

De gemeente blijft achter de nieuwe locatie staan. "Bezoekers houden goed zicht op het kunstwerk", aldus de woordvoerder. Volgens de gemeente hebben inwoners geen alternatieve locaties aangedragen terwijl ze wel mochten meepraten. Het kunstwerk wordt daarom niet meer verplaatst, aldus de gemeente.