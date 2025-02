Verkoop Tesla in Europa scherp gedaald, andere automerken in de lift

De verkoop van Tesla's in Europa is in januari scherp gedaald. Het autobedrijf van Elon Musk verkocht vorige maand 9945 voertuigen. Dat is 45 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Andere fabrikanten van elektrische auto's zagen de verkoop juist aantrekken, blijkt uit cijfers van de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA). De totale verkoop van elektrische voertuigen steeg in januari met 34 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Tesla had in januari een marktaandeel van 1 procent op de Europese automarkt, minder dan bijvoorbeeld het Chinese SAIC Motor (van onder meer het merk MG), dat zijn verkopen in Europa zag groeien met 37 procent. SAIC Motor verkoopt benzineauto's, maar ook hybride en elektrische voertuigen. De Chinese fabrikant van elektrische auto's BYD doet het in het VK inmiddels ook beter dan Tesla.

Uit de cijfers is niet direct af te leiden wat de oorzaak is van de scherpe afname voor Tesla. Wat enigszins kan meespelen is dat consumenten wachten met het kopen van een nieuwe Tesla totdat de nieuwe versie van Model Y uit is. Die wordt in de eerste helft van dit jaar verwacht.

Bemoeienis met Europese politiek

De cijfers van afgelopen maand laten zich ook wat moeilijker vergelijken omdat de cijfers van vorig jaar januari een zetje in de rug kregen door het vernieuwde Model 3, zegt analist Matthias Schmidt tegen de Financial Times. Maar dat is volgens hem en andere analisten waarschijnlijk niet de hoofdoorzaak van de tegenvallende resultaten.

Volgens Schmidt lijken de "ongelooflijk teleurstellende" cijfers voor Tesla in januari erop te wijzen "dat mensen zich afkeren van Tesla ten gunste van alternatieven van andere merken."

Bij die exodus speelt het vele nieuws rond topman Musk waarschijnlijk een belangrijke rol, vooral zijn bemoeienis met de Europese politiek. Zo steunde techmultimiljardair in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen openlijk de radicaal-rechtse AfD in Duitsland, onder andere via een videoverbinding op een campagnebijeenkomst van de partij.