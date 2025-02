Geflopt peperduur 'Fyre Festival' keert terug voor tweede editie

Het geflopte peperdure Fyre-Festival komt terug voor een tweede editie, kondigt organisator Billy McFarland aan op sociale media. Het festival moet plaatsvinden van 30 mei tot 2 juni op het Mexicaanse Isla Mujeres. "Ik zou juist gek zijn als ik het niet opnieuw zou proberen", zegt de omstreden organisator.

Ticketprijzen variëren van 1400 dollar tot 1,1 miljoen dollar. Daarvoor krijgen kopers een luxueuze ervaring, zo wordt beloofd. Festivalgangers worden lekker gemaakt met grote villa's, opgehaald worden met een privéjet en de dag spenderen met wereldberoemde artiesten.

Het is opmerkelijk dat McFarland het festival opnieuw organiseert, want de eerste editie van Fyre-Festival in 2017 mislukte compleet. Ook toen waren er grote beloftes gedaan door de Amerikaanse zakenman. Festivalgangers werden toen overnachtingen in villa's op de Bahama's in het vooruitzicht gesteld. Ze zouden backstage artiesten ontmoeten en onbeperkt eten en drinken krijgen. Kaartjes kostten duizenden dollars en het festival werd veel gepromoot door influencers en beroemde personen als Kendall Jenner en Bella Hadid.

Er bleek niets waar te zijn. Honderden bezoekers zagen bij aankomst noodtentjes in plaats van villa's. De luxe feestmaaltijden bleken broodjes kaas te zijn en artiesten kwamen niet opdagen. Het festival, dat enkele dagen zou duren, werd vroegtijdig afgebroken.

Gedupeerden deelden hun ervaringen in documentaires op Netflix en Hulu: