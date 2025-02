Grondstoffendeal hangt in de lucht, wat wil VS van Oekraïne?

Washington heeft zijn zinnen gezet op grondstoffen in Oekraïne. Een hooggeplaatste Oekraïense functionaris beweert dat de onderhandelingen over een mineralendeal in de eindfase zijn beland. Wat weten we over de voorstellen, welke waardevolle grondstoffen zitten in Oekraïne in de grond en hoe realistisch is een deal daarover?

Op X spreekt de Oekraïense functionaris van "zeer constructieve" gesprekken, maar dat is schone schijn. "Het is geen onderhandelen, maar afpersen", zei een anonieme Oekraïense bron onlangs tegen The Economist.

Grondstoffen in ruil voor militaire steun en toetreding tot NAVO: het idee werd vorig jaar zomer voor het eerst geopperd door Oekraïne zelf. "Het werd voorgesteld als laatste redmiddel om de Amerikanen aan te sporen", zegt Julia Soldatiuk-Westerveld van Instituut Clingendael, deskundige op het gebied van Oekraïne en veiligheidsbeleid voor dat land. "Nu blijkt dat Trump het heeft omgedraaid tot puur een terugbetaling aan de VS."

Bekijk in deze video/special welke grondstoffen Oekraïne rijk is: