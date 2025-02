Klein jaar na gewelddadige ontsnapping keert crimineel terug naar Franse cel

Na een klopjacht van negen maanden is een ontsnapte Franse gevangene vandaag vanuit Roemenië overgeleverd aan Frankrijk. De 30-jarige man werd zaterdag gearresteerd in de buurt van een winkelcentrum in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

De Fransman, Mohamed Amra, is vandaag overgedragen aan de Franse autoriteiten, bevestigt een Roemeense functionaris aan persbureau AP. Dat gebeurde op een vliegveld in de buurt van Boekarest in aanwezigheid van veel zwaarbewapende agenten met gezichtsbedekking.

Volgens de Franse justitie heeft Amra banden met criminele netwerken in Marseille en zou hij leiding geven aan een drugsbende die moorden niet schuwt. Hij zat vast na een veroordeling voor diefstal. Inmiddels zijn in verschillende landen zeker 25 personen gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij Amra's ontsnapping en hulp in de periode daarna.

Gevangenisbusje aangevallen

Amra sloeg vorig jaar mei op de vlucht toen gewapende mannen in Normandië het gevangenisbusje waarin hij werd vervoerd aanvielen. Bij de gewelddadige ontsnapping kwamen twee cipiers om het leven en vielen enkele gewonden. De gebeurtenissen leidden tot geschokte reacties. Bij een herdenking waren de Franse premier en presidentsvrouw aanwezig.