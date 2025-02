Taboes over geld en wapens lijken te sneuvelen nu Europa alleen komt te staan tegen Rusland

Ook moeten er extra geld en wapens naar Oekraïne, vinden Europese leiders, om het land zo sterk mogelijk te maken als het tot onderhandelingen komt. Op de extra Europese top volgende week wil buitenlandchef Kallas knopen doorhakken over concrete bedragen. Daarbij wordt opnieuw bekeken of het mogelijk is bevroren Russische tegoeden in Europa te gebruiken, ruim 200 miljard euro.

Onafhankelijk van de Verenigde Staten

Het gaat allemaal in recordtempo voor Europese begrippen. Wat het oplevert, is ongewis. Vannacht bleek bij de Verenigde Naties opnieuw hoever Amerika van Europa is weggedreven.

Op de derde 'verjaardag' van de Russische inval in Oekraïne nam de VN-Veiligheidsraad een Amerikaanse resolutie aan waarin Rusland niet expliciet genoemd wordt als het land dat de oorlog begon.

En hoewel Macron en Trump het ogenschijnlijk heel gezellig hadden, kreeg de Franse president geen enkele garantie dat de Europeanen alsnog een plek aan tafel krijgen bij gesprekken die een einde moeten maken aan de oorlog. Ook deed Trump geen toezeggingen over Amerikaanse veiligheidsgaranties voor een mogelijke Europese troepenmacht in Oekraïne die toezicht zou moeten houden op een bestand.

Veel op het spel, maar reden tot optimisme

Voor Europa staat veel op het spel. Er is angst voor een haastige deal tussen Amerika en Rusland over de hoofden van de Oekraïners en Europeanen heen. Vooral de Baltische staten en Polen vrezen dat Poetin daardoor aangemoedigd wordt over een paar jaar andere plekken in Europa aan te vallen. Te snel te veel toegeven aan Russische eisen zou ook kunnen leiden tot een nieuwe Oekraïense vluchtelingenstroom.

Er lijkt ook enige reden tot optimisme. De komst van CDU-leider Friedrich Merz als Duitse bondskanselier leidt tot hoop dat de Frans-Duitse samenwerking verbetert. Merz wil "zo snel mogelijk Europa versterken om stap voor stap echt onafhankelijk van Amerika te worden". Hij zei niet te weten hoe de NAVO er op de top in Den Haag aan toe zal zijn. "Ik weet niet of we dan überhaupt nog over de NAVO in zijn huidige vorm praten", waarschuwde hij.

Als gastheer wil Nederland een succes maken van die top. Daarvoor moet nog veel gebeuren, ook in eigen land. Tot nu toe blijft het kabinet tegen iedere vorm van lenen voor defensie in Europees verband. Ook is het niet blij met het loslaten van strenge Europese begrotingsregels. "Een achterhoedegevecht", klinkt het in de Brusselse wandelgangen.