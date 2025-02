Amsterdammers bellen politie vanwege schoten, blijkt om tv-opnames te gaan

Meerdere mensen in Amsterdam-Oost hebben vannacht 112 gebeld omdat ze schoten hoorden. Het bleek te gaan om opnames van de televisieserie Het Gouden Uur, schrijft omroep AT5.

De knallen waren vanaf 01.50 uur te horen in de buurt van het Wereldmuseum bij het Oosterpark. De productiemaatschappij NL Film had een bewonersbrief verspreid waarin de opnames werden aangekondigd.

Het is niet duidelijk of ook in de brief is gemeld dat er luide knallen zouden klinken. Het bedrijf benadrukt tegenover de stadsomroep dat er niet met echte kogels is geschoten maar met losse flodders.

Komende nacht

De opnames van het tweede seizoen van de serie over een terroristische aanslag in Amsterdam begonnen gistermiddag en duurden tot vanochtend 05.00 uur. Ook komende nacht zullen er buiten weer opnames plaatsvinden, meldt omroep NH. Het is niet bekend of dan opnieuw met losse flodders wordt geschoten.

Wanneer seizoen 2 van Het Gouden Uur te zien is op tv of op Netflix is nog onbekend.