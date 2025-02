Meer bekend over verijdelde aanslag Marokko: 'Groep was klaar om toe te slaan'

De terreuraanslag die vorige week in Marokko zou zijn verijdeld, zou volgens de autoriteiten een van de bloedigste aanslagen in het land ooit zijn geweest.

Het plan van de terreurgroep was om op verschillende plekken in Marokko ter afleiding brand te stichten. Vervolgens zou de groep in verschillende steden bommen laten afgaan en mesaanvallen plegen.

Potentiële doelwitten waren veiligheidsdiensten en buitenlandse doelen in het land. De Marokkaanse autoriteiten zeggen dat Islamitische Staat (IS) in de Sahel-regio van plan was om uit te breiden en Marokkanen te rekruteren om in het buitenland te vechten, waaronder in Somalië.

Twaalf verdachten

Vorige week arresteerden de Marokkaanse veiligheidsdiensten twaalf mensen in negen steden. De verdachten zijn tussen de 18 en 40 jaar oud.

Bij de aanhouding zijn grote hoeveelheden explosieven en wapens in beslag genomen. Volgens de autoriteiten waren de plannen al vergevorderd en stond de groep klaar om toe te slaan. Ze zouden zijn aangestuurd door een IS-commandant uit Libië.