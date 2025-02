25/2 in Nieuwsuur: Zware industrieën in de problemen • Europese leiders reizen af naar de VS

Europese leiders reizen af naar de VS

De ene na de andere Europese leider reist af naar Washington. Ze lopen de deur van het Witte Huis plat. Gisteren was de Franse president Emmanuel Macron bij president Donald Trump, de Britse premier Keir Starmer heeft donderdag een ontmoeting met de Amerikaanse president en EU-buitenlandchef Kaya Kallas is ook onderweg naar de VS. Zij heeft deze week een ontmoeting met onder andere de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio.

De houding van de nieuwe Amerikaanse regering baart Europa veel zorgen. "Het Russische narratief is daar sterk vertegenwoordigd", zei Kallas over Trump. Hij noemde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onlangs een "dictator" die de oorlog zou zijn begonnen. Daarnaast praten de Amerikanen alleen met de Russen over een vredesakkoord. Europa zit vooralsnog niet aan tafel.