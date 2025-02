Griekspoor overleeft drie matchpoints en dringt door tot laatste zestien Dubai

Set drie was spannend, Griekspoor en Safiullin waren opnieuw aan elkaar gewaagd, maar nog altijd liet Griekspoor slordigheden zien. Pas in de beslissende tiebreak nam hij afstand. Griekspoor liep snel uit naar 6-0, benutte zijn tweede matchpoint en ontsnapte zo uit de klauwen van Safiullin.

In aanloop naar Dubai kwam Griekspoor nog in actie in Doha, waar hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Berrettini. Die had hij nog verslagen in de eerste ronde van de ABN AMRO Open in Rotterdam eerder deze maand.

Eerder op de dag in Dubai was de verrassing de uitschakeling van een van de favorieten: de als tweede geplaatste Alex de Minaur vloog er in de eerste ronde uit tegen veteraan Marin Cilic. De 36-jarige Kroaat won in drie sets (6-2, 3-6, 6-3).