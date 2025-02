Man met zakjes cocaïne onder pruik gepakt op luchthaven Colombia

Op een luchthaven in Colombia is een 40-jarige man gearresteerd die meer dan 200 gram cocaïne in een pruik had verstopt. De Colombiaan was van plan om van Cartagena naar Amsterdam te vliegen.

Op vrijgegeven beelden is te zien hoe een douanier na een afwijkende scan op onderzoek uitgaat. Hij haalt de pet van het hoofd van de man, voelt aan diens haar en tilt vervolgens een deel van een pruik op. Die knipt hij daarna los, om aan de binnenzijde kleine zakjes met wit poeder te ontdekken.

Een snelle test die de douanier ter plekke afneemt, toont aan dat het om cocaïne gaat. De drugs hebben volgens de Colombiaanse autoriteiten een waarde van ongeveer 10.000 euro.

Nerveus

Het komt vaker voor dat smokkelaars drugs in een pruik verstoppen. Zo werd in 2019 op de luchthaven van Barcelona een Colombiaan gearresteerd. Hij bleek onder een opvallend grote pruik een zakje met een pond cocaïne te hebben verstopt.

Agenten kregen de man in het vizier toen hij zich nerveus gedroeg en een opvallend groot haarstuk onder zijn hoed had.