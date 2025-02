China bezorgd over toenadering tussen Trump en Poetin

Een deskundige van de Amerikaanse denktank Carnegie Endowment for International Peace is kritisch over de strategie van Trump. De snelle toenadering tot Poetin heeft volgens hem tot nu toe alleen maar geleid tot een breuk in de westerse alliantie, zei hij in The Wall Street Journal.

Hij wijst onder meer op de toespraak van de Amerikaanse vicepresident Vance, ruim een week geleden op de veiligheidsconferentie in München. Die haalde uit naar de Europese bondgenoten en sprak openlijk zijn steun uit voor de radicaal-rechtse AfD (Alternative für Deutschland), een week voor de Duitse parlementsverkiezingen. "Trump wil Rusland en China uit elkaar spelen, maar in plaats daarvan krijgt Rusland de kans zich gelijktijdig zowel met China als de VS te verbinden", zegt de deskundige van de Carnegie-denktank.

'Neutraal in crisis'

Gisteren was het drie jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Hoewel China en Rusland bondgenoten zijn, probeert China de indruk te wekken dat het een neutrale positie inneemt in de oorlog die het zelf aanduidt als 'crisis'. Maar door de steeds diepere handelsrelatie met het Kremlin heeft China de Russische economie de afgelopen drie jaar in leven gehouden. Bovendien heeft het Rusland drones geleverd die niet alleen civiel, maar ook op het slagveld kunnen worden ingezet, zo stellen de VS en de EU.

China benadrukt dat er voor Oekraïne een vredesregeling moet komen met respect voor de soevereiniteit van alle betrokken partijen. Het heeft nooit willen zeggen wie er schuld draagt aan het uitbreken van de oorlog. Een paar keer kwam China met een 'vredesplan', maar meer dan een paar bulletpoints waren die voorstellen niet.

Rusland werd de afgelopen jaren getroffen door allerlei sancties en een diplomatiek isolement, vooral met betrekking tot het Westen. Maar het is er in geslaagd de negatieve gevolgen te beperken, niet alleen door de samenwerking met China, maar ook door zijn alliantie met Iran en Noord-Korea. Deze landen leveren drones, raketten, munitie en troepen (Noord-Korea).

Defensiedeskundigen zeggen in The Wall Street Journal dat het voor de Amerikaanse strijdkrachten bijzonder lastig is om de dreiging van deze 'autocratische as' tegelijkertijd het hoofd te bieden. En dat zou voor Trump een van de redenen zijn zo snel mogelijk een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne om zo de vijanden van de VS uit elkaar te spelen en te verzwakken.