CZ onder verscherpt toezicht wegens niet naleven zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt zorgverzekeraar CZ onder verscherpt toezicht. Volgens de autoriteit heeft CZ te weinig gedaan om aan de wettelijke zorgplicht te voldoen. De zorgplicht bepaalt dat patiënten altijd de zorg krijgen die nodig is.

CZ had samen met een andere zorgverzekeraar een half jaar de tijd gekregen om processen rondom de wachttijden in de medisch specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Nu dat half jaar is afgerond, blijkt dat CZ nog verbeteringen moet doorvoeren. De andere zorgverzekeraar voldoet wel aan de eisen, waardoor die naam niet wordt bekendgemaakt.

"Hoewel CZ al stappen in de goede richting heeft gezet, is de aanwijzing nog niet volledig opgevolgd. Daarom gaat CZ nu een vervolgtraject in", meldt NZa. De zorgwaakhond zegt dat CZ is verzocht om een plan in te dienen waarmee het bedrijf denkt alsnog aan de zorgplicht te gaan voldoen. Mocht dit alsnog mislukken, dan kan een dwangsom volgen.

Het is de eerste keer dat een zorgverzekeraar onder verscherpt toezicht wordt gesteld. Hiermee controleert de zorgautoriteit het komende jaar of CZ de benodigde vervolgstappen ook echt uitvoert. Waar het bij CZ precies aan schort, vertelt de waakhond niet. Wel zegt de autoriteit dat CZ de gewenste verbeterpunten "te smal heeft opgevat".

Samenwerken binnen zorgstelsel

De NZa zegt dat de toegang tot zorg "geen vanzelfsprekendheid" meer is in Nederland. "Dit is een ingewikkeld probleem waar alle partijen in het zorgstelsel verantwoordelijk voor zijn." Daarbij benadrukt de NZa dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders "meer dan ooit" moeten samenwerken.

Daarom zegt de toezichthouder dat zorgaanbieders transparant moeten zijn over hun wachttijden en samen met de zorgverzekeraars die wachttijden moeten terugdringen.