PSV-trainer Bosz niet van plan spelers te sparen in bekerduel met Go Ahead

PSV is nog altijd op drie fronten actief dit seizoen: de Champions League, het bekertoernooi en natuurlijk de competitie, waar de ploeg tweede staat. Maar trainer Peter Bosz wil niets weten van spelers sparen. "De eerstvolgende wedstrijd is het belangrijkst." En dat is in het geval van PSV de halve finale van de KNVB-beker tegen Go Ahead Eagles morgenavond.

"Als je in de top wil spelen, wil je om alle prijzen meestrijden", vertelde Bosz tijdens een persconferentie dinsdagmiddag. "Dat zal misschien trainerstaal zijn, maar het is wel de waarheid. En spelers kunnen daarin getraind worden, om zich volledig te richten op de eerstvolgende wedstrijd en niet al daaroverheen te kijken."

"We kunnen de finale halen en hebben het geluk dat we thuis mogen spelen, hoe veel meer motivatie heb je nodig", klonk Bosz streng. Hij is dan ook niet van plan spelers te gaan sparen voor het Champions League-treffen met Arsenal van volgende week. "Even op je tanden bijten en je gaat door."