Zeldzaam puntenverlies hockeysters in Pro League ondanks voorsprong tegen India

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League zeer verrassend punten verspeeld tegen gastland India. Na zestig minuten was het 2-2 in het Indiase Bhubaneswar, maar India nam de shoot-outs beter en pakte ook nog het bonuspunt.

Nederland leidt zelden puntenverlies. De laatste keer was tegen Argentinië in december. Daarvoor was Oranje zestien wedstrijden op rij (in alle competities) ongeslagen geweest.

"De beste wedstrijd tot nu toe in de Pro League", zei Oranje-bondscoach Raoul Ehren nog bij rust. Daarna ontpopte India zich tot een duveltje uit een doosje tegen Nederland, dat regerend olympisch, Europees en wereldkampioen is.

De ommekeer van India was mede te danken aan twee uitblinkers: aanvalster Deepika en keepster Savita, die haast alle ballen tegenhield.

Meteen dominant

Nederland begon dominant en was meteen op de helft van India te vinden. In de eerste zeven minuten had Oranje meer strafcorners dan in de hele wedstrijd gisteren, namelijk vier. Maar alle slagen van Frédérique Matla werden gestopt.