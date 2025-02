Slot ziet probleem bij contractverlenging Salah: 'Hoe beter, hoe duurder'

Voorlopig lijken Slot en Salah met Liverpool hard op weg naar de Engelse landstitel. Het verschil met nummer twee Arsenal werd dit weekend vergroot naar elf punten. Desondanks gooit Mikel Arteta, oefenmeester van de Londenaren, de handdoek nog niet in de ring.

"Over mijn lijk", aldus Arteta bij een persmoment voorafgaand aan de doordeweekse wedstrijd tegen Nottingham Forest. "Wiskundig gezien is het gewoon nog mogelijk. Maar het is wel zo dat als we de Premier League willen winnen, we waarschijnlijk iets moeten doen wat niemand anders in de geschiedenis van de competitie heeft gedaan."

Arsenal heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan Liverpool. De Londenaren zijn in de achtste finale van de Champions League de volgende tegenstander van PSV.