Minder rivierkreeften door proef met natuurvriendelijke oevers in Leiden

Een proef in Leiden waarbij natuurvriendelijke oevers worden aangelegd om de Amerikaanse rivierkreeft te bestrijden lijkt te werken. Volgens de gemeente zijn er bij deze oevers een stuk minder rivierkreeften aangetroffen.

De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve exoot (hij komt van origine niet in Nederland voor) en kan zich snel vermenigvuldigen. Het dier beschadigt waterplanten, verdrijft vissoorten en er zou sprake zijn van besmettingsgevaar door een schimmel die ze bij zich dragen. De kreeften tasten bovendien de bebouwde omgeving aan. Zo veroorzaken ze veel schade aan waterkeringen. Volgens sommige onderzoekers zijn er inmiddels miljarden rivierkreeften in ons land.

De rivierkreeft vormt volgens de gemeente ook een plaag in Leiden, en daarom is samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland twee jaar geleden een proef gestart met natuurvriendelijke oevers. Op een proeflocatie werden steile oevers van sloten afgevlakt, met het idee dat rivierkreeften in deze oevers minder makkelijk holen kunnen graven en natuurlijke vijanden als vogels en vissen juist makkelijker op ze kunnen jagen.

'Meer leefgebied voor dieren die rivierkreeften eten'

Waar de oevers steil zijn, vermenigvuldigen rivierkreeften zich ongebreideld zonder prooi te worden van andere dieren in de voedselketen, zegt Wouter Moerland, stadsecoloog van de gemeente Leiden tegen Omroep West. "Als we niets doen leven er veertien tot vijftien volwassen rivierkreeften per vierkante meter. En dan reken ik de kleintjes nog niet mee. Dat is aanzienlijk." Het vangen van de kreeft heeft volgens hem geen zin. "Dat is een onmogelijke opgave, omdat ze weer terugkomen."

Bij de proef werd ervoor gekozen om de wateroevers minder steil en geleidelijk schuin te maken. "Hoe natuurlijker de inrichting, hoe meer leefgebied je aan dieren geeft die de kreeften opeten." Dat lijkt te werken, aldus Moerland. "Bij de natuurvriendelijke oevers zien we heel duidelijk dat er zes à zeven keer minder kreeften zijn dan bij een reguliere oever, waar dus gewoon eigenlijk niks gedaan is tegen de kreeft."

Volgens de stadsecoloog zijn er de afgelopen tijd ook minder kreeften gevonden omdat ze zich vanwege het koude weer dieper hebben ingegraven. De winter is een welkome pauze in de vermeerdering van rivierkreeften, zegt hij. "Hoewel het koudbloedige dieren zijn, laten ze zich niet invriezen, maar ze zijn wel een soort van apathisch door de kou. Bij warmer weer zou je zien dat we aan de natuurlijke oevers veel minder kreeften vangen dan bij steile oevers."

Leiden zegt dankzij de proef door te blijven gaan met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. De gemeenten hoopt hiermee niet alleen de rivierkreeft terug te dringen, maar ook dat de biodiversiteit vergroot en de oevers versterken tegen erosie.