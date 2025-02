Nederlandse crimineel 'Bolle Jos' in België veroordeeld tot 13 jaar cel

De Nederlandse crimineel Jos L. is vandaag in België veroordeeld tot 13 jaar cel voor een mislukte overval op de douane. De Nederlander heeft volgens de Belgische rechter opdracht gegeven tot het stelen van 10 ton cocaïne.

Een Nederlandse en een Belgische groep handlangers probeerden in opdracht van 'Bolle Jos' in 2023 een overval te plegen op de douane. Ze wilden een in beslag genomen lading cocaïne met een straatwaarde van 250 miljoen euro stelen uit een loods in Kalmthout, net over de Belgische grens bij Roosendaal.

De douane ontdekte in oktober dat jaar de lading cocaïne in een container met sojameel. Deze container werd vervolgens naar een loods in Kalmthout gebracht, om daarna naar een magazijn in Antwerpen te worden vervoerd. Vanaf daar zou de lading cocaïne worden vernietigd. Nadat criminelen lucht hadden gekregen van de drugs en het voornemen om deze lading te verplaatsen, werd een actie opgezet om de douane te overvallen.

Ook celstraffen handlangers

De Nederlandse groep was gewapend en volgde het douanetransport met een bestelbusje. Op het laatste moment werden zij klemgereden in Antwerpen. De groep uit Brussel was belegd met het terughalen van de drugs en werd bij de loods in Kalmthout aangetroffen. De cocaïne was toen al verplaatst.

Uit onderzoek van de politie bleek dat de 33-jarige Jos L. mogelijk opdrachtgever van de overval was. Zo ontving de Nederlandse politie een tip dat de voortvluchtige Nederlander de operatie aanstuurde.

Zeven personen die bij de overval betrokken waren zijn veroordeeld tot celstraffen van 10 jaar. Elf anderen die voor de rechter moesten verschijnen kregen celstraffen tussen de 1 en 9 jaar, twee van hen werden vrijgesproken.

'Bolle Jos'

De uit Breda afkomstige 'Bolle Jos' is al eerder in België veroordeeld tot gevangenisstraffen. In september vorig jaar kreeg hij van de rechtbank in Antwerpen 10 jaar celstraf, nadat hij eerder in 2024 al 12 jaar cel had gekregen vanwege het smokkelen van cocaïne in de haven van Antwerpen.

In Nederland is hij vorig jaar juni tot 24 jaar celstraf veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Afgelopen januari bleek dat de voortvluchtige Brabander in het West-Afrikaanse land Sierra Leone verblijft. Nederland heeft het land verzocht hem uit te leveren.