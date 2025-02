Drie mannen voor de rechter om gestolen gouden wc uit Churchills geboortehuis

In Engeland is de rechtszaak begonnen over een van de spraakmakendste roven van de afgelopen jaren. De diefstal van een kunstwerk in de vorm van een 18-karaats gouden wc. Het werk was uitgeleend door het Guggenheim-museum in New York aan Blenheim Palace in het zuidoosten van Engeland toen het in 2019 's nachts werd gestolen. Drie mannen van 36, 39 en 40 staan terecht.

Het volledig functionerende toilet, een satirisch werk met de titel America van de Italiaanse conceptuele kunstenaar Maurizio Cattelan, werd gestolen uit het paleis van de familie Churchill, Blenheim Palace in Zuid-Engeland. Het paleis is een belangrijke toeristische trekpleister in de regio en staat op de Unesco-Werelderfgoedlijst.

De openbaar aanklager zei in zijn openingsverklaring gisteren in de rechtbank van Oxford dat het werk werd meegenomen bij een "gewaagde inval". Een van de drie mannen die terechtstonden was betrokken bij de diefstal ervan. De andere twee hielpen bij de verkoop van de buit, aldus de aanklager.

Volgens de aanklager reed een groep mannen op 14 september 2019 met twee gestolen auto's door afgesloten houten hekken naar het terrein van Blenheim Palace. Ze gingen via een raam naar binnen, sloegen een houten deur kapot en rukten het toilet van de muur. Na in totaal vijf minuten waren ze vertrokken met de buit.