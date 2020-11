Thiem kan het niet geloven: hij klopt Djokovic en is weer finalist ATP Finals

In de tiebreak van de derde set leek Thiem na een doorlopend spannende wedstrijd het onderspit te gaan delven toen Djokovic met 4-0 voorkwam. Maar tegen de Servische nummer een van de wereld slaagde de Oostenrijker er toch in om het duel te doen kantelen.

De mentale weerbaarheid van Thiem, die in de groepsfase van dit toernooi ook Rafael Nadal al klopte, was extra knap, omdat hij in de tiebreak van de tweede set al vier matchpoints onbenut had gelaten. Op een daarvan sloeg hij een dubbele fout.

Djokovic toonde echter ook vechtlust door die tiebreak te winnen, nadat hij op 6-5 al twee setpoints had gehad.

Thiem dacht dat hij kalmer zou blijven

"Het was een mentale strijd", zei Thiem na afloop. "Ik was erg gespannen. Het blijft speciaal om tegen deze legendes te spelen op zo'n podium. Ik had gedacht dat ik wat kalmer in mijn hoofd zou zijn na het winnen van de US Open, maar dat was helaas niet zo."

In de finale speelt Thiem tegen de winnaar van de andere halve finale. Die gaat tussen de Spanjaard Rafael Nadal en de Rus Daniil Medvedev. De winnaar van vorig jaar, Stefanos Tsitsipas, kwam de groepsfase niet door.