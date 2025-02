'Massazaaddonor' mag niets meer zeggen over donorkinderen of hun ouders

Zaaddonor Jonathan Meijer mag zich in het openbaar niet meer uitlaten over zijn donorkinderen of hun ouders. Dat heeft de rechtbank Den Haag besloten in een kort geding dat was aangespannen door de ouders van de donorkinderen.

De 43-jarige Meijer heeft een YouTube-kanaal waarop hij regelmatig video's plaatst. In een aantal video's noemt hij namen en toont hij herkenbare foto's van de kinderen of hun ouders. Ook laat hij zich in de video's negatief uit over sommige ouders.

Deze video's moet hij van de rechter verwijderen en in nieuwe video's mag hij de kinderen of hun ouders niet meer noemen. "Uitlatingen in het openbaar over deze onderwerpen op andere wijze dan via video's, zijn ook verboden", schrijft de rechtbank.

Twee jaar geleden liep er ook al een rechtszaak tegen Meijer. Ouders van de donorkinderen eisten destijds dat hij moest stoppen met doneren omdat met zijn zaad al honderden kinderen waren verwekt. De rechter ging daarin mee en legde een dwangsom op van 100.000 euro per nieuw kind.

Fundamenteel recht

De rechter noemt als reden voor het uitingsverbod dat er eerder afspraken zijn gemaakt dat Meijer op afstand van de kinderen zou blijven. Als hij toch opnieuw in het openbaar dit soort uitlatingen doet, of de genoemde video's niet verwijdert, moet hij dwangsommen betalen.

De ouders die het kort geding hadden aangespannen, krijgen niet op alle punten gelijk. Ze eisten bijvoorbeeld ook dat Meijer publiekelijk geen liefdes- of relatieadviezen meer mag geven, niets meer mag zeggen over bezoeken aan (tand)artsen of zijn mening geven over de evolutietheorie.

Maar met het ontzeggen van de vrijheid van meningsuiting moet volgens de rechter terughoudend worden omgegaan. "Het gaat om een fundamenteel recht." Bovendien zijn deze uitspraken "niet onrechtmatig tegenover de donorkinderen en ouders omdat ze niet specifiek gaan over de verhouding tussen de spermadonor en die kinderen en ouders."

Geen vaderfiguur

De ouders werden in hun zaak over de video's bijgestaan door Ties van der Meer van Stichting Donorkind. Hij erkende eerder dat het een zwaar middel is om iemands vrijheid van meningsuiting te beperken. Maar er was volgens Van der Meer geen andere optie, omdat Meijer weigert zich te houden aan de afspraak in donorcontracten dat hij zich niet als vaderfiguur mag opstellen.

Meijer plaatste gisteren nog een nieuwe video op zijn kanaal met, mogelijk niet toevallig, vrijheid van meningsuiting als onderwerp. "Ik heb een mening over veel dingen", erkent hij hierin. "Je mag geloven wat jij wil geloven, en dit verspreiden als de waarheid."