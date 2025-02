De F1-teams testen hun nieuwe auto's, maar wegen ook hun verse coureurs

Frisse, kersverse strijdkleuren, maar op technisch vlak veel oude wijn in nieuwe zakken. Op het eerste oog verandert er dit jaar weinig in de Formule 1. Het reglement gaat pas in 2026 op de schop en de nieuwe auto's zijn daarom verre van revolutionaire evoluties.

Toch is er de komende dagen genoeg nieuws te zien in Bahrein, waar de renstallen het seizoen aftrappen met drie testdagen. Dat nieuws zit letterlijk in de cockpit. Dik een kwart van het rijdersveld debuteert of is relatief onervaren in de Formule 1. Zes van de twintig coureurs beginnen aan hun eerste volledige seizoen in de piek van de autosport.

Door de rookies verandert het belang van de testweek. Normaal gesproken draait het om kilometers maken. Teams willen hun nieuwe bolides vooral checken op betrouwbaarheid, maar bij renstallen als Alpine, RB, Sauber, en zelfs Mercedes spelen beginnende coureurs deze week een hoofdrol. Niet zozeer de auto's, maar vooral de jonge honden zijn daar de komende dagen blikvangers.

Kakelvers

Het Formule 1-veld ondergaat dus een flinke verjongingskuur. Anders dan een jaar geleden zijn er veel wisselingen van de wacht. Autosportfederatie FIA bestempelt vijf coureurs als rookie.

Twee gezichten zijn relatief bekend. Oliver Bearman (Haas) reed vorig seizoen al een paar grands prix en Jack Doohan (Alpine) debuteerde in de slotrace in Abu Dhabi. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber) en Isack Hadjar (RB) zijn kakelvers. Zij springen medio maart in Melbourne in het diepe.