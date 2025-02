Twee maanden cel voor pro-Palestijnse UvA-betoger

De rechtbank in Amsterdam heeft een pro-Palestijnse betoger veroordeeld tot twee maanden celstraf, waarvan een voorwaardelijk. Ze krijgt de straf voor geweld dat ze pleegde rond een protest vorig jaar bij de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De straf valt lager uit dan de eis van het OM. Die vroeg vanochtend om vier maanden celstraf met een proeftijd van twee jaar.

De verdachte was zelf niet in de rechtszaal aanwezig maar sprak wel gisteren met AT5. Daarin zei ze dat ze nergens spijt van had en ook dacht niets verkeerd te hebben gedaan. Ze gaf toe dat ze op een shovel was geklommen en ook met stokken had gegooid, maar dat valt volgens haar niet onder zwaar geweld omdat de politie "goed beschermd" was.

De politierechter ging daar niet in mee. Hoewel agenten zich kunnen beschermen met helmen en schilden, betekent dat niet dat er op ze kan worden ingeslagen, zei de rechter. Ze had niet de confrontatie moeten zoeken met de ME, aangezien dat strafbaar is.

In totaal staan vandaag drie verdachten terecht voor openlijke geweldpleging op 8 mei 2024 tijdens protesten bij de UvA in het centrum van Amsterdam. De strafeisen en uitspraken tegen twee andere verdachten volgen later op de dag. Zij worden ervan verdacht met onder meer een waterfles en stenen naar de ME te hebben gegooid.

Steun vanaf de tribune

In Amsterdam waren vorig jaar verschillende pro-Palestijnse-demonstraties die uitliepen op geweld. Op 8 mei waren er confrontaties tussen de demonstranten en de mobiele eenheid. De politie gebruikte shovels om opgetrokken barricades weg te halen. Betogers belaagden de politie door brandblussers leeg te spuiten en met voorwerpen te gooien. ME'ers deelden klappen uit aan demonstranten.

Door te demonstreren wilden de actievoerders dat de universiteit de banden verbrak met Israëlische instellingen die "medeplichtig zijn aan de onderdrukking, apartheid en genocide in Palestina", zoals ze het formuleerden.