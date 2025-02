Nederlandse topman vertrekt alweer bij Unilever

Na anderhalf jaar vertrekt de Nederlander Hein Schumacher als hoogste baas bij Unilever. Het bedrijf maakte vanochtend bekend dat hij eind deze week al uit het bestuur stapt.

Het vertrek is onverwachts. De commissarissen bij Unilever zeggen weliswaar tevreden te zijn over de resultaten in 2024, toch denken ze dat er meer stappen moeten worden gezet. Unilever heeft de financiële topman Fernando Fernandez aangewezen als opvolger. Het bedrijf denkt dat de Argentijn sneller veranderingen kan doorvoeren.

De benoeming van de Nederlander anderhalf jaar geleden was opvallend. Sinds eind 2020 heeft Unilever geen Nederlands hoofdkantoor meer en is het een volledig Brits bedrijf met het hoofdkantoor in Londen.

Schumacher kwam over van zuivelconcern FrieslandCampina. Hij treedt dus af als topman en verlaat over twee maanden officieel het bedrijf.