Basketballers sluiten kwalificatie voor EK af met verlies tegen Griekenland

De Nederlandse basketballers hebben ook hun zesde en laatste wedstrijd in de EK-kwalificatie verloren. Griekenland was in Patras met 63-53 te sterk.

Oranje kon, na de 69-73 thuisnederlaag vrijdag tegen Groot-Brittannië, deelname aan het EK komende zomer al vergeten.

Nederland, 53ste op de wereldranglijst, kwam via Coen Stolk nog op 3-0, maar stond daarna nog maar één keer voor (8-7). Griekenland, de nummer dertien van de wereld en tweemaal Europees kampioen (1987 en 2005), liep in het tweede kwart na meerdere flitsende aanvallen uit naar 34-23.

Gas terug

Oranje, dat thuis met maar 72-74 van de Grieken verloor, beperkte daarna de schade, maar dat kwam vooral doordat de Grieken gas terugnamen.

Yannick Kraag was met 14 punten topscorer bij Nederland, dat maar één zege boekte in de kwalificatiereeks. De Nederlandse basketballers zullen zich nu moeten gaan richten op het EK in 2029.

Kandidaat

De Nederlandse Basketball Bond heeft zich kandidaat gesteld om als een van de organiserende landen in 2029 op te treden, met Ahoy (Rotterdam) als beoogde speelplek. Mocht de internationale basketbalbond FIBA voor Rotterdam kiezen, dan is Oranje automatisch geplaatst.