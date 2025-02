Polen zet gevechtsvliegtuigen in om Russische aanvallen Oekraïne

De luchtmacht van Polen heeft samen met de NAVO verschillende gevechtsvliegtuigen ingezet om de veiligheid van het Poolse luchtruim en de grens met Oekraïne te garanderen. Dat meldt het Operationeel Commando van de Poolse strijdkrachten. De toestellen zijn ingezet vanwege Russische raketaanvallen in Oekraïne.

Voor zover bekend is er een gewonde gevallen bij die aanvallen. Een 44-jarige vrouw uit de regio Kyiv liep verwondingen aan haar been op, meldt de gouverneur van de regio. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Verschillende huizen in het gebied zijn beschadigd.

De omvang van de Russische aanvallen is nog niet duidelijk. Rusland heeft nog niet gereageerd. Het commando zegt op X dat het "de huidige situatie nauwlettend in de gaten houdt".

In heel Oekraïne klonk het luchtalarm, een dag nadat werd stilgestaan bij de start van de grootschalige oorlog, drie jaar geleden. Rond 06.30 uur trok de Oekraïense luchtmacht de waarschuwing in voor grote delen van het land. Alleen in de regio's Soemy, Poltava en Dnipro klinkt het alarm nog vanwege aanvallen met Russische drones.

Schending luchtruim

Het is niet voor het eerst dat Polen gevechtsvliegtuigen inzet om de grens te bewaken. In november liet Polen nog vliegtuigen opstijgen om de grens te bewaken na Russische aanvallen in Oekraïne. Onder meer The Guardian berichtte daarover.

Polen, een NAVO-lid, houdt sinds het begin van de oorlog het luchtruim scherp in de gaten. Het land heeft meerdere keren melding gemaakt van schending van het luchtruim.

In maart vorig jaar namen de Poolse strijdkrachten een Russische kruisraket waar. Die zou bijna 40 seconden nabij de stad Oserdow hebben gevlogen.