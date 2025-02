'Waar zijn de toppers?' Nu al veel kritiek op groots aangekondigd kickbokstoernooi Glory

Zo werkt het nieuwe toernooi van Glory

Het nieuwe toernooi 'Last Heavyweight Standing' begint op 5 april met 32 vechters. Zestien gaan door naar de tweede ronde, in juni. Dan worden zij onderverdeeld in vier groepen. De groepswinnaars halen het finaletoernooi.

In de tweede fase van het toernooi komen er weer 24 kickboksers in actie. Dat is in augustus. Dan zullen 12 van hen een plek verdienen voor de volgende ronde in oktober. Zij worden verdeeld over drie groepen en die groepswinnaars mogen zich opmaken voor de grote finale.

Zeven kickboksers zijn zo zeker van de grote finale in december en dan dan is er nog één wildcard beschikbaar. Zij strijden uiteindelijk om de titel 'Last Heavyweight Standing'.