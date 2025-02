Verplicht mailen naar Musk? Voor ambtenaren VS is verwarring compleet

Miljoenen Amerikaanse ambtenaren die afgelopen weekend van Elon Musk de opdracht kregen om deze nacht voor 6.00 uur (Nederlandse tijd) een mailtje te sturen met daarin een lijst van wat ze afgelopen week hebben gepresteerd, weten niet meer naar wie ze moeten luisteren.

De Zuid-Afrikaanse miljardair, die van Trump de opdracht heeft gekregen om het Amerikaanse ambtenarenbestand uit te dunnen, had via sociale media en per mail gedreigd dat "iedereen die geen mail stuurt, daarmee te kennen geeft ontslag te nemen".

Gisteren stuurde echter het Office of Personnel Management (OPM), de organisatie die fungeert als een soort overkoepelende afdeling Personeelszaken voor miljoenen Amerikaanse ambtenaren, een bericht rond aan andere overheidsinstellingen dat zij de opdracht van Musk konden negeren.

Kwaadwillende buitenlandse organisaties

Volgens OPM mogen ambtenaren zelf weten of ze aan de opdracht van Musk voldoen, en moeten ze daarbij ook zeker geen vertrouwelijke informatie zetten. Zo kregen medewerkers van het ministerie van Gezondheid de waarschuwing dat ze het zeker niet over specifieke medicijnen of contracten moesten hebben tegenover Musk. "Ga ervan uit dat je mail wordt gelezen door kwaadwillende buitenlandse organisaties", aldus de instructies van de gezondheidsinstelling in een memo.

Ook het ministerie van Justitie liet medewerkers weten dat zij niet hoefden te reageren op Musk, "gezien de gevoelige en vertrouwelijke aard van ons werk". Medewerkers van het ministerie van Onderwijs kregen echter weer te horen dat de opdracht van Musk "legitiem is, en er moet op gereageerd worden".

Niet-bestaande ambtenaren

Om het voor ambtenaren nog verwarrender te maken, heeft president Trump deze nacht juist benadrukt dat hij achter de actie van Musk staat. "Wat Musk doet is vragen: 'Ben je wel echt aan het werk?'", zo zei Trump tegen journalisten tijdens de persconferentie met de Franse president Macron. "En dan, als je niet antwoordt, dan ben je zeg maar ontslagen of half ontslagen. Want een hoop mensen antwoorden niet omdat ze helemaal niet bestaan."

Trump lijkt daarmee te suggereren dat een hoop ambtenaren geld krijgen voor geen werk of dat het geld zelfs wordt doorgesluisd naar andere bestemmingen, iets waarvoor geen bewijs is. Volgens Trump is Musk zo al "honderden miljarden dollars aan fraude" op het spoor gekomen. Waar dat bedrag vandaan komt, is onduidelijk.

Om de chaos compleet te maken, zei Musk afgelopen nacht (Nederlandse tijd) via zijn sociale medium X dat hij alsnog verwachtte dat ambtenaren een mail met hun prestaties zouden opsturen. "In opdracht van de president, krijgen ze een tweede kans. Nogmaals: geen antwoord sturen, zal leiden tot ontslag."

Rechtszaak

De dreigmail van Musk is als een schot hagel rondgestuurd in de ambtenarij: zijn mail kwam bijvoorbeeld ook terecht bij federale rechters en andere medewerkers van rechtbanken, die tot een andere tak van de overheid behoren en niet gecontroleerd worden door Trump en Musk.

In de staat California is een verzamelde club vakbonden, werkgeversorganisaties en andere belangenorganisaties maandag een rechtszaak gestart tegen de organisatie van Musk, de Department of Governtment Efficiency. Zij willen dat Musk ophoudt met het collectief dreigen met ontslag voor ambtenaren die geen mail naar hem sturen, en bestempelen dat als "een van de grootste overtredingen van de arbeidswet die ons land ooit heeft gekend".

De ontslaggolf die vorige maand door Musk in gang is gezet, heeft inmiddels minstens 20.000 Amerikanen de baan gekost. Het proces gaat zeer rommelig: zo kregen binnen enkele uren sommige ontslagen medewerkers de vraag om weer terug te komen, bijvoorbeeld omdat ze essentiële banen vervullen bij de controle en het onderhoud van het nucleaire wapenarsenaal. Of ze doen kritiek onderzoekswerk als het gaat om de vogelgriep.