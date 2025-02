Drugsbaas 'El Mayo' wil deal met Justitie VS, om doodstraf te ontlopen

De Mexicaanse drugsbaas Ismael 'El Mayo' Zambada wil schuld bekennen en meewerken met Amerikaanse aanklagers, als hij de garantie krijgt dat hij niet de doodstraf krijgt. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt.

Zambada, een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel, werd afgelopen zomer opgepakt vlak nadat zijn privévliegtuig was geland in El Paso, Texas. Hij wordt verdacht van onder meer grootschalige drugshandel, witwassen en wapenbezit.

Cocaïne en fentanyl

Het Sinaloa-kartel staat bekend als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Het handelt in onder meer cocaïne en fentanyl, die niet alleen naar de VS maar ook naar Europa wordt gesmokkeld. Zambada was samen met Joaquín 'El Chapo' Guzmán de oprichter van het kartel. De laatste werd in 2017 uitgeleverd aan de VS en zit een levenslange gevangenisstraf uit.

De openbaar aanklager in New York City, die Zambada vervolgt, heeft nog niet gereageerd op zijn voorstel. Sinds zijn arrestatie zit Zambada in de Amerikaanse cel. Gezien zijn leeftijd (77) wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid dat hij gezondheidsproblemen heeft en zichzelf heeft laten arresteren, zodat hij in relatieve rust behandeld kan worden. Hiervoor is echter nog geen concreet bewijs.

Machtsstrijd

Na de arrestatie van Zambada werd al verwacht dat het wegvallen van de grote baas zou leiden tot meer geweld in de deelstaat Sinaloa, waar het kartel vooral actief is. Dat is ook gebeurd: in de deelstaat vielen al honderden doden in een bloedige machtsstrijd tussen de zoons van de oprichters 'El Chapo' en 'El Mayo'. In de hoofdstad Culiacán is het openbare leven grotendeels ontwricht, met nog geen einde in zicht.