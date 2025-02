Veiligheidsraad neemt resolutie VS over Oekraïne aan, zonder agressor te noemen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een resolutie van de VS aangenomen waarin wordt opgeroepen het conflict in Oekraïne snel tot een einde te brengen, en het verlies aan mensenlevens de oorlog wordt betreurd, maar waarin Rusland niet wordt genoemd als veroorzaker van die oorlog.

Tien leden van de raad, het belangrijkste orgaan binnen de VN, steunden de resolutie: naast Rusland en de VS ook Algerije, China, Guyana, Pakistan, Panama, Zuid-Korea, Sierra Leone en Somalië. Alle Europese landen in de raad onthielden zich van stemming: Denemarken, Griekenland, Slovenië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

'We kunnen trots zijn'

De Amerikaanse resolutie werd eerder vanavond (Nederlandse tijd) nog weggestemd door de Algemene Vergadering van de VN, waarin alle 193 landen ter wereld vertegenwoordigd zijn. Deze werd daarna pas aangenomen toen Europese landen via amendementen Rusland alsnog als agressor in de tekst kregen.

Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de VN Dorothy Shea is de resolutie van haar land "een eerste stap op de weg naar vrede, maar wel een cruciale. We kunnen hier trots op zijn. Nu moeten we deze gebruiken om een vreedzame toekomst te creëren voor Oekraïne, Rusland en de internationale gemeenschap."

'Oekraïne en Rusland niet vergelijken'

Shea's Britse collega Barbara Woodward zei in de Veiligheidsraad dat de verwoording van resoluties belangrijk is, en dat deze "de boodschap moet overdragen dat agressie niet loont. Daarom moeten we ook niet doen alsof Oekraïne en Rusland vergelijkbare partijen zijn in dit conflict. Als we echt duurzame vrede willen, moet de Veiligheidsraad ook duidelijk zijn over hoe de oorlog ontstaan is."

Resoluties in zowel de Algemene Vergadering als de Veiligheidsraad leiden de afgelopen jaren zelden tot daadwerkelijke actie van de betrokken landen, en zijn daarom vooral interessant om te zien hoe de geopolitieke verhoudingen liggen. In dat opzicht was het vooral bijzonder dat de VS en Rusland qua stemgedrag aan dezelfde kant stonden, in tegenstelling tot het Amerikaanse stemgedrag onder president Biden.