Macron: onderhandelingen Oekraïne mogen niet tot capitulatie leiden

De Franse president Macron heeft bij zijn bezoek aan Washington gezegd dat de onderhandelingen over een bestand in Oekraïne niet tot de capitulatie van Oekraïne mogen leiden. Zo'n bestand moet gepaard gaan met veiligheidsgaranties die Rusland van verdere aanvallen zullen afhouden.

Dat is volgens Macron waar het bij de eerdere bestanden - Minsk I en Minsk II - aan heeft ontbroken. Hij herinnerde eraan dat Rusland ondanks die bestanden doorging met aanvallen en drie jaar geleden zelfs een invasiemacht naar Oekraïne stuurde.

Trump is ervan overtuigd dat de Russische president Poetin echt tot een akkoord wil komen, zei hij na zijn gesprek met Macron. "Ik kan het mis hebben, maar hij wil een deal sluiten." Die moet er volgens hem zo snel mogelijk komen, eerst een bestand en uiteindelijk blijvende vrede. "Elke dag dat we de oorlog kunnen stoppen, zal honderden en soms duizenden levens redden."

Europa wil aanhaken

Macron zei dat hij na de Russische massamoord in de Oekraïense plaats Boetsja in 2022 niet meer met Poetin wil praten, maar dat er met de nieuwe Amerikaanse regering een andere situatie is ontstaan. Hij herhaalde dat Europa bij de besprekingen tussen de Amerikanen en de Russen wil aanhaken. De Amerikaanse Oekraïne-gezant Kellogg zei deze maand dat daarvan geen sprake kan zijn.

Macron is het eens met Trump dat Europese landen voor hun veiligheid niet op de Amerikanen kunnen blijven rekenen. Gesprekken daarover zijn al gaande, zei hij.

Hij noemde de soevereiniteit van Oekraïne existentieel voor de stabiliteit in heel Europa. De vrees is dat het niet bij Oekraïne blijft als Poetin beloond wordt voor de oorlog. "Oekraïne vocht de afgelopen jaren voor zijn onafhankelijkheid en soevereiniteit, maar ook voor onze collectieve veiligheid."

Welvaart bevorderen

De twee bespraken ook andere belangrijke zaken, zoals de situatie in het Midden-Oosten en de dreigende handelsoorlog. Ook daarover zei Macron dat de EU en de VS dezelfde belangen hebben.

Wat de economische betrekkingen betreft zei hij dat de economieën van de EU en de VS nauw met elkaar verweven zijn en dat beiden de welvaart van hun eigen bevolking willen bevorderen. Daarvoor is samenwerking nodig, benadrukte hij.

Als voorbeeld van een gezamenlijk belang in het Midden-Oosten noemde hij het voorkomen dat Iran kernwapens krijgt.