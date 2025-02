Dordrecht op promotieplek na zege, Emmen verpest afscheid Helmond van stadion De Braak

Het begon nog goed voor de ploeg van trainer Robert Maaskant. De 19-jarige Tarik Essakkati opende na negentien minuten de score voor de thuisploeg. Het was voor hem zijn eerste treffer in het betaalde voetbal.

Franck Evina, die ooit twee wedstrijden mocht noteren in het eerste van Bayern München, maakte na ruim een halfuur spelen gelijk voor de profclub uit Drenthe. In de tweede helft verpestte Emmen het afscheidsfeestje van De Braak nog verder. Alaa Bakir maakte de winnende treffer, die de boeken in zal gaan als de allerlaatste goal in stadion De Braak.

De Helmonders spelen vanaf vrijdag 7 maart iets verderop in de stad, in het nieuwe GS Staalwerken Stadion.

Dordrecht draait het om

In Eindhoven kwam Dordrecht goed weg. Middenvelder Tim van den Heuvel zette Jong PSV verrassend op voorsprong tegen FC Dordrecht.

Het duurde tot twintig minuten in de tweede helft tot 'De Schapenkoppen' weer wat terug deden. Jari Schuurman rondde voorbereidend werk van Jayden Slory af en bracht Dordrecht zo terug in de wedstrijd. Uiteindelijk maakte Sunderland in blessuretijd de winnende.

De Amerikaan kwam in de winterstop over van Inter Miami. De club van Lionel Messi en Luis Suarez.