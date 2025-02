Van oorsprong Nederlandse nieuwe burgemeester van Antwerpen

Vanaf vandaag heeft Antwerpen een waarnemend burgemeester die in Nederland is geboren. De 35-jarige Els van Doesburg is ook nog eens de jongste persoon met de burgemeesterssjerp die de stad heeft gehad sinds het ontstaan van België in 1830.

Van Doesburg, politica voor de liberaal-conservatieve N-VA, neemt de plaats in van partijgenoot Bart de Wever, die sinds begin deze maand premier van België is. De Wever blijft 'titelvoerend burgemeester' van Antwerpen, waardoor hij elk moment kan terugkeren op die post. Van Doesburg is om die reden formeel alleen waarnemend burgemeester.

Els van Doesburg groeide de eerste tien jaar van haar leven op in Soest. Daarna verhuisde ze met haar ouders en broers naar Schilde, vlak bij Antwerpen, omdat haar ouders in Breda, niet ver van de grens, een chocoladefabriek hadden.

Stemmenkanon

Ze bleef na haar studie politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in de stad wonen en kwam in 2018 in de Antwerpse gemeenteraad voor de N-VA. In 2021 werd ze schepen (wethouder) voor Wonen, Stads- en Buurtonderhoud, Groen, Dierenwelzijn en Gezondheids- en Seniorenzorg. Ze maakte naam door haar betrokkenheid bij een grote ziekenhuisfusie en haar strijd tegen zwerfvuil.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 ontpopte Van Doesburg zich als stemmenkanon: ze kreeg 13.045 stemmen en liet daarmee alle anderen van haar partij, behalve De Wever, ver achter zich. Voor De Wever was het daarmee een uitgemaakte zaak wie hem als waarnemend burgemeester moest vervangen.

Els van Doesburg heeft een relatie met Peter de Roover, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Belgische Tweede Kamer. Ze verwachten samen een kind. Waarschijnlijk zal de Antwerpse schepen Koen Kennis tijdens haar zwangerschapsverlof de taken van burgemeester waarnemen, meldt de VRT.