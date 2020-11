Eerste topper in Spanje eindigt onbeslist: Real morst punten bij Villarreal

De eerste topper van het Spaanse voetbalweekeinde, tussen Villarreal en Real Madrid, heeft geen winnaar opgeleverd: 1-1.

Real, de nummer vier, miste onder meer Karim Benzema, Sergio Ramos en Casemiro, maar kwam snel op voorsprong: Mariano Diaz kopte raak uit een voorzet van Dani Carvajal.

Villarreal was boos dat het spel ondanks een buitenspelsignaal was doorgegaan. De vlag ging echter rap naar beneden toen bleek dat Carvajals eerste voorzetpoging Mariano niet had bereikt.