Tsjechische aanvaller Baros, topscorer EK 2004, stopt ermee

"Het hoofd zou wel willen, maar het lichaam zei stop", legt hij uit op de clubwebsite. "Ik heb al heel lang gezondheidsproblemen en het lichaam werkt gewoon niet zoals ik gewend was en zoals het moest. Ik heb vooral zoveel pijn dat ik niet meer kan spelen of trainen."

De 38-jarige Baros eindigt zijn loopbaan bij de club waar hij in 1998 ook begon, Banik Ostrava. Komende zondag neemt hij tegen Viktoria Pilsen in eigen stadion afscheid.

Hij was topscorer van het EK in 2004, speelde onder meer bij Liverpool, Olympique Lyonnais en Galatasaray en is 93-voudig international. Maar na 22 seizoenen op het hoogste niveau vindt Milan Baros het mooi geweest, de Tsjech stopt na dit seizoen met voetballen.

Met 41 doelpunten is Baros na Jan Koller (55) topscorer aller tijden van de Tsjechische nationale ploeg. Hij werd met vijf doelpunten topscorer op het EK in Portugal in 2004 waar Tsjechië in de halve finales struikelde over de latere kampioen Griekenland.

Als clubspeler won hij won in 2005 met Liverpool de Champions League. Baros won ook nog prijzen met Olympique Lyonnais (twee keer kampioen), Portsmouth (FA Cup in 2008), Galatasaray (kampioen in 2012) en Mlada Boleslav (Tsjechische beker in 2016).