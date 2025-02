Rapport: Nederland belangrijkste leverancier synthetische drug Sierra Leone

De onderzoeker vindt dat Nederland te weinig zicht heeft op wat er in West-Afrika gebeurt. "Er is een gebrek aan uitleveringsverdragen en informatie-uitwisseling moet worden verbeterd."

Nederland heeft vertegenwoordigers van de politie en marechaussee, zogenoemde liaisons, in Nigeria, Ghana en twee in Marokko. Die proberen van daaruit de hele regio West-Afrika te bestrijken. Meer mensen ter plaatse zou helpen, zegt De Bruijne. "De regio is echt een waterbed."

Nederland zou volgens De Bruijne de eigen informatiepositie verder moeten verbeteren door meer samen te werken met landen als Italië, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk die een beter netwerk hebben in West-Afrika. Ook zou het geven van ontwikkelingshulp aan de regio gekoppeld kunnen worden aan de mate waarin landen zich inzetten voor het bestrijden van drugshandel.

Ministerie: 'geen signalen'

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt zelf weinig tot geen signalen te hebben dat Nederland een productie- of doorvoerland is voor synthetische cannabinoïden naar West-Afrika. "Helemaal uitsluiten kunnen we dat ook niet en daar blijven we alert op", aldus een woordvoerder. In oktober vorig jaar zei minister Van Weel (VVD) van Justitie en Veiligheid dat Europa meer moet samenwerken in de strijd tegen de drugsmaffia. De Bruijne: "Maar wat betreft kush: wij zijn te veel bezig met wat erin komt qua cocaïne dan wat er qua synthetische drugs uit gaat."

De Nederlandse Douane laat in een reactie weten vorig jaar in totaal ruim 13.700 postzendingen verdovende middelen te hebben onderschept, waarvan een groot deel synthetische drugs. De afgelopen jaren is extra gecontroleerd op maritieme containers, maar dat leidde volgens een woordvoerder niet tot veel extra drugsvondsten. "Wij blijven dit overigens voortdurend monitoren."