Duitse stad Maagdenburg vertelt het verhaal van de opkomst van de AfD

Bij de aanslag op de kerstmarkt overleden vijf mensen ter plekke. Enkele weken later overleed een zesde slachtoffer. Honderden mensen raakten gewond.

De dader was de 50-jarige Taleb al-Abdulmohsen uit Saudi-Arabië. Hij kwam in 2006 naar Duitsland en kreeg in 2016 een permanente verblijfsvergunning.

Zijn achtergrond leidde tot veel discussie over zijn identiteit. Op sociale media profileerde hij zich als anti-islamactivist en sprak hij zijn steun uit voor de radicaal-rechtse AfD. Het leidde tot een fel debat over het hokje waar de man in geplaatst moest worden: extreemrechts of immigrant.

Toon verhard

Waar de sukkelende economie tot dan toe hét onderwerp van de campagne was, werd migratie na de aanslag in Maagdenburg weer het emotionele kernthema. Niet alleen voor de AfD, maar ook voor de middenpartijen. Ook de christendemocratische CDU/CSU zette volop in op strengere asielmaatregelen.

In haar reactie op de aanslag legde AfD-leider Alice Weidel vooral de nadruk op de migratieachtergrond van de dader. Sindsdien is de toon van de AfD verder verhard. Op een partijbijeenkomst begin januari pleitte Weidel voor "remigratie op grote schaal". Dat begrip had de AfD-top tot dan toe had vermeden, omdat het herinneringen oproept aan een omstreden bijeenkomst in Potsdam in 2023.

Gedenkplek

Bij de Johanniskirche in Maagdenburg, niet ver van de plek waar de aanslag werd gepleegd, liggen nog altijd bloemen en kaarsjes. "Als je dit zo ziet, kun je niet anders dan concluderen dat er iets moet veranderen", zegt een vrouw die bloemen komt leggen tegen de NOS.

Ze is ervan overtuigd dat de aanvallen van de laatste tijd invloed hebben gehad op de verkiezingsuitslag. "Ik heb zelf een migratieachtergrond, maar ik laat mijn kinderen 's avonds liever niet alleen op straat."