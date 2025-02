Tegenslag voor Go Ahead richting halve finale beker: smaakmaker Breum lang uit roulatie

Jakob Breum, dit seizoen één van de smaakmakers van Go Ahead Eagles, is geblesseerd geraakt en mist waarschijnlijk de rest van dit seizoen. De blessure van de 21-jarige Deen komt twee dagen voor de halve finale van de KNVB-beker tegen PSV.

Breum liep de blessure op in de wedstrijd tegen Ajax van afgelopen weekend. Hij speelde die wedstrijd nog wel uit, maar na een bezoekje aan het ziekenhuis blijkt het toch goed mis te zijn. Hij heeft een breukje in zijn voet.

Breum was dit seizoen goed voor negen doelpunten in 23 eredivisiewedstrijden, in de KNVB Beker maakte hij er eentje in drie wedstrijden.