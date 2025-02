Man veroordeeld tot 105 jaar cel voor doodschieten Nederlandse militair in VS

Een Amerikaanse man is veroordeeld tot 105 jaar cel voor het doodschieten in 2022 van een Nederlandse commando en het verwonden van twee van zijn collega's in Indianapolis. Dat meldt de lokale nieuwszender CBS4. Hij werd in januari al schuldig bevonden door een rechtbankjury en zei toen dat het niet zijn bedoeling was geweest om iemand te doden.

Simmie Poetsema was in 2022 op oefening in de Indianapolis, de hoofdstad van de staat Indiana. Na een avondje uit liep de toen 26-jarige militair met zijn collega's naar zijn hotel toen ze Shamar Duncan met zijn twee broers tegenkwamen.

Volgens lokale media vielen de Amerikanen de Nederlander en zijn collega's lastig en waren Duncan en zijn broers al eerder uit op ruzie met een andere groep. Ondanks pogingen van Poetsema om de boel te sussen kwam het tot een vechtpartij. Daarna gingen de twee groepen weer uit elkaar en stapten de Amerikanen in een pick-uptruck.

Kort daarop maakte het voertuig rechtsomkeert, waarna getuigen bij het hotel schoten hoorden en de Nederlander en zijn collega's vonden. De 26-jarige was in het hoofd geschoten en overleed later in het ziekenhuis. Zijn twee collega's raakten gewond, maar overleefden de aanval.

De pick-uptruck werd gevonden met hulp van kentekenplatenscanners, waarna Duncan werd gearresteerd en aangeklaagd.

'Nutteloze schietpartij'

In de rechtbank bood Duncan zijn excuses aan aan de familie van Poetsema voor de schietpartij en verontschuldigde zich tegenover zijn eigen familie, omdat hij hen heeft teleurgesteld.

De moeder van Poetsema sprak tijdens haar verklaring van een "nutteloze" schietpartij. Ook verschillende collega's van de Nederlander hadden video's gestuurd die tijdens de rechtszaak werden vertoond.

Duncan krijgt 60 jaar cel voor moord, 35 jaar voor poging tot moord en 10 jaar voor zware mishandeling.