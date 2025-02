VN stemt voor Oekraïens-Europese én Amerikaanse resolutie over einde oorlog

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op de dag dat de Russische invasie in Oekraïne wordt herdacht over twee concurrerende resoluties gestemd: een werd door Oekraïne met steun van Europese landen ingediend, de andere was afkomstig van de Amerikaanse regering.

Beide resoluties zijn aangenomen, maar bij de eerste stemden de Amerikanen tegen. Bij de tweede onthielden ze zich van stemming.

In de Oekraïens-Europese resolutie wordt Rusland als agressor aangewezen en opgeroepen om zijn troepen onmiddellijk uit Oekraïne terug te trekken. 93 landen stemden voor, 18 tegen en 65 landen onthielden zich van stemming. Uiteraard stemde Rusland tegen, maar ook de VS deed dat. Anders dan zijn voorganger Biden weigert president Trump om Rusland verantwoordelijk te stellen voor de oorlog.

De Amerikanen hadden een concurrerende resolutie voor "een pad naar vrede" opgesteld, waarin Rusland niet als aanstichter van het conflict wordt genoemd. Ook die werd aangenomen - 78 landen voor, 16 tegen en 67 onthoudingen - maar wel met twee Europese toevoegingen.

Zo werd Rusland opnieuw als aanstichter van de oorlog aangewezen en werd opgeroepen tot de teruggave van Oekraïens grondgebied dat door Rusland bezet wordt. Om die reden onthield de VS zich van stemming over zijn eigen motie.

Niet bindend

In de Algemene Vergadering van de VN hebben alle 193 lidstaten een stem. Resoluties die daar worden aangenomen zijn niet bindend. Dat betekent dat Rusland de resoluties kan negeren zonder dat dit gevolgen heeft.

Rusland kan de uitslag van de stemmingen ook als een meevaller beschouwer. In maart 2022, direct na het uitbreken van deze oorlog, werd de Russische inval nog door 140 landen veroordeeld, ook door de VS.

Een vertegenwoordiger van de VS bij de Verenigde Naties zegt tegen persbureau Reuters dat eerdere resoluties hebben laten zien dat het niet zinvol is om Rusland te vragen zich uit Oekraïne terug te trekken. "We hebben een resolutie nodig waarin alle VN-lidstaten zich voor het einde van de oorlog uitspreken."

Veranderde verhoudingen

Deze opstelling is tekenend voor veranderde verhoudingen sinds het aantreden van president Trump. Die beweerde in zijn verkiezingscampagne dat hij de oorlog binnen 24 uur zou beëindigen. Dat is niet gelukt, maar hij besloot wel direct met de Russische president Poetin te gaan onderhandelen, buiten Oekraïne en de rest van Europa om.

Vorige week ging hij nog een stap verder door te verkondigen dat de Oekraïense president een dictator is en dat Oekraïne de oorlog is begonnen. In een reactie zei Zelensky dat Trump in een "desinformatiebubbel" leeft.