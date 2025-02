Minister in gesprek met raad van toezicht NPO na klachten over voorzitter

Minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat op korte termijn in gesprek met de raad van toezicht van de NPO over klachten rondom NPO-voorzitter Frederieke Leeflang. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie aan de NOS.

Vorige week berichtten journalistiek platform Investico en AD over de manier van leidinggeven van Leeflang. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat Paul Doop, die met Leeflang samenwerkte in het bestuur van de NPO, de voorzitter verantwoordelijk houdt voor een angstcultuur bij de NPO. Ook zou de raad van toezicht via de ondernemingsraad en een externe vertrouwenspersoon klachten hebben gekregen over de werksfeer.

De krant sprak daarnaast met tientallen (oud)-medewerkers die spraken van een onveilig werkklimaat. Het zou gaan om intimidatie, verbaal geweld en onveilig en onvoorspelbaar gedrag. Het is onduidelijk of de raad van toezicht actie heeft ondernomen naar aanleiding van de klachten.

Minister Bruins is bezorgd over de berichtgeving en wil weten wat er aan de hand is. Hij wil niet vooruitlopen op de uitkomst van het gesprek, maar hij "verwacht dat het bevorderen van een veilige werkomgeving de absolute prioriteit heeft van bestuurders en interne toezichthouders".

Hij vindt het "van het grootste belang dat de NPO voor iedereen die er werkt een plek is waar zij zich veilig voelen en goed hun werk kunnen doen".

Onderzoek naar werkcultuur

De NPO is de overkoepelende organisatie voor alle publieke omroepen en gaat onder meer over het uitzenden van de programma's die de omroepen maken.

De onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen onder leiding van oud-minister Van Rijn heeft vanaf 2022 onderzoek gedaan naar de werkcultuur bij de publieke omroep, naar aanleiding van publicaties over de werkcultuur bij De Wereld Draait Door en NOS Sport. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat grensoverschrijdend gedrag breed speelt bij diverse omroepen.